Криптовалюта Osmosis OSMO выросла на 14% за сутки и на 76% за неделю

Криптовалюта Osmosis (OSMO) продолжает демонстрировать стабильный рост, увеличившись на 14% за последние 24 часа и на 76% за неделю, согласно информации от CoinGecko. Этот подъем обусловлен стратегическим объединением команды Osmosis с Umee, что привело к значительному укреплению позиций токена на рынке. Курс OSMO на данный момент достиг отметки $1.46, отмечаясь наивысшим уровнем с июля текущего года.

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Одним из ключевых факторов успеха стала интеграция сети Osmosis и экосистемы Umee. Этот симбиоз сыграл важную роль в стимулировании роста активов обеих платформ. Активы Umee, оцениваемые в $17 миллионов, дополнили успешный путь Osmosis. Токен Umee, переживший рост в 380% с начала 2023 года, подтверждает взаимную выгоду таких стратегических слияний.

Прогнозы от NewsBTC подчеркивают, что к концу декабря текущего года курс OSMO может достичь уровня $2, поддерживаемый укреплением позиций после слияния с Umee.

Не только Osmosis, но и другие проекты в экосистеме Cosmos, такие как THORChain, находятся в состоянии подъема. THORChain, ставший одним из лидеров DeFi-обмена, с TVL более $900 миллионов, подчеркивает общий тренд укрепления позиций проектов в этой экосистеме.

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