Согласно данным на 14:00 по московскому времени 16 декабря 2023 года, цена цифровой монеты Internet Computer (ICP) подскочила на 34,5% за сутки





Согласно последним данным, полученным к 14:00 по московскому времени 16 декабря 2023 года, цифровая валюта Internet Computer (ICP) продемонстрировала впечатляющий рост, увеличившись на 34,5% за последние 24 часа. В течение недели этот рост составил 64,9%, а за месяц – 91,6%.

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Текущая стоимость ICP достигает отметки $8,95. Рыночная капитализация выросла на более чем $1 миллиард за последние 24 часа, достигнув уровня в $4,03 миллиарда. Объем суточных торгов также значительно увеличился на 250,9%, достигнув $399,47 миллиона. Отмечается, что криптовалюта в настоящее время торгуется на 99% дешевле своего исторического максимума в районе $750.

Internet Computer (ICP), создаваемая Distributed Systems Foundation (DFINITY), нацелена на разработку децентрализованной открытой платформы, способной выполнять вычисления, хранить данные и поддерживать смарт-контракты в интернете.

Один из основателей проекта, Доминик Уильямс, занимающий должность генерального директора и главного архитектора DEFINITY, вместе с Жаном Бенольо и Тимоти Ленглокером, предоставляет богатый опыт в области криптографии и блокчейна. Уильямс сотрудничает с Бенольо, специалистом по протоколам конфиденциальности и анонимности, а также с Ленглокером, экспертом в области децентрализованных систем.

Internet Computer использует протокол консенсуса Threshold Relay, обеспечивающий создание и поддержку децентрализованных приложений и контрактов без необходимости полагаться на централизованные серверы. Эта платформа также гарантирует масштабируемость и высокую производительность для выполнения сложных вычислений и обработки больших объемов данных.

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Криптовалюта ICP играет роль внутреннего токена платформы Internet Computer, необходимого для оплаты услуг, доступа к вычислительным ресурсам и участия в управлении площадкой.