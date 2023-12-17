Палау приступила ко второму этапу своей пилотной программы цифровой валюты центрального банка (CBDC) на базе XRPL после успешного завершения этапа 1

Республика Палау завершила успешно первый этап пилотной программы по внедрению цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) на базе XRPL и переходит ко второй стадии.

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Энтони Велфэр, стратегический советник Ripple по ЦВЦБ, представил информацию о запуске второй фазы пилотной программы стабильной монеты Палау (PSC).

Как сообщил консультант по кибербезопасности Джей Хантер Энсон, Министерство финансов Республики Палау официально запустило второй этап программы ЦВЦБ.

Энсон подчеркнул, что Республика Палау продолжит сотрудничество с Ripple, используя как платформу CBDC Ripple, так и технический опыт компании.

Вторая фаза программы PSC будет сосредоточена на развитии цифровой экосистемы и увеличении участия пользователей с акцентом на соблюдение нормативных требований.

Стратегический советник Ripple по ЦВЦБ, Энтони Велфэр, выделил преимущества цифровой валюты на основе блокчейна, включая низкие комиссии за транзакции и снижение углеродных выбросов.

Велфэр подчеркнул, что жители Палау могут использовать цифровую валюту в условиях отсутствия электроэнергии для офлайн-платежей.

PSC, цифровая валюта, привязанная к доллару США и обеспеченная долларами в соотношении 1:1, выпускается на платформе XRP Ledger (XRPL) и хранится в застрахованном FDIC коммерческом банке.

Первый этап программы, продолжавшийся три месяца, включал участие 168 государственных служащих в качестве добровольцев.

Добровольцам предоставлено по 100 PSC для использования в участвующих местных розничных магазинах, где они могли совершать платежи, используя мобильные телефоны для сканирования QR-кодов.

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Положительные отзывы от участвующих ритейлеров и волонтеров подчеркнули удовлетворенность использованием цифровой валюты в ходе пилотной программы.