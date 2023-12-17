Известный криптовалютный аналитик Колин Ву рассказал об аномальных скачках цен на криптовалюту Conflux (CFX) на одной из централизованных бирж (CEX)





Известный криптовалютный аналитик Колин Ву выявил аномалии в динамике цен на криптовалюту Conflux (CFX) на одной из централизованных бирж. По последним данным на 16 декабря 2023 года, торговый объем на платформе Bithumb в Южной Корее за последние 24 часа достиг уровня в $29 млн, превосходя показатели крупнейшей мировой биржи Binance на 34%.

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Колебания стоимости CFX на Bithumb не остались незамеченными: около 01:00 по московскому времени произошел резкий скачок цен, достигнувший 700 KRW ($0,54). Это превысило реальную стоимость токена почти в три раза, после чего цена восстановилась.

На текущий момент Conflux торгуется по $0,195, отметив повышение на 2,19% за сутки и занимает 86-е место в рейтинге с капитализацией $693,63 млн. Суточный объем торгов увеличился на 36,05%, достигнув $91,97 млн.

Криптовалюта CFX, являющаяся основным активом блокчейн-платформы Conflux Network, поднялась в цене на фоне разработки платформы для децентрализованных приложений (DApps) и смарт-контрактов, используя протокол консенсуса Tree Graph, соединяющий преимущества Proof of Work (PoW) и Proof of Stake (PoS).

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Токен CFX выполняет несколько функций, включая голосование по развитию сети, участие в стейкинге и оплату транзакционных сборов. Его рост также стимулирует развитие экосистемы Conflux через финансирование проектов и программы.