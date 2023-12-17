Майнинговая компания Unblock Global привлекла более $15 млн от Crusoe Energy, Pampa Energia и Petrocuyo





Майнинговая компания Unblock Global привлекла инвестиции на сумму более $15 миллионов от Crusoe Energy, Pampa Energia и Petrocuyo, сделав вторым в мире майнером, работающим на факельном газе. Основатель компании, Томас Окампо, поделился этой информацией, продемонстрировав свои объекты.

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Unblock Global планирует осуществлять добычу криптовалюты, используя факельный газ из месторождения Vaca Muerta в Аргентине, второго по запасам сланцевого газа в мире. Посол США в Аргентине, Марк Стэнли, выразил мнение, что такой метод добычи поможет стране достичь климатических целей, сэкономить энергию и создать дополнительные экономические возможности.

Стэнли отметил позитивное взаимодействие американских и аргентинских компаний в решении проблем и поддержке окружающей среды.

Эта новость следует за мартовским анонсом проекта ExxonMobil, который также использует факельный газ, но уже в Северной Дакоте, для майнинга биткоина.

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Напомним, что в августе 2023 года Nodal Power, американская компания, собрала $13 миллионов для майнинга цифровых активов на основе утилизации отходов.