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Ethereum (ETH) — важнейший блокчейн для децентрализованных финансов и Web3-инфраструктуры, с токеном ETH, занимающим второе место по рыночной капитализации ($270 млрд).
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Цена Ethereum выросла на 85% за последний год, достигнув $2249 за монету. 76% держателей находятся в прибыли.
Интересно, что процент прибыли у краткосрочных и долгосрочных инвесторов одинаков. 23% кошельков в убытке, 1% приобрели токен по текущим ценам, 21% удерживают позиции 1–12 месяцев, 3% недавно купили.
Стоит ли покупать ETH, когда 76% владельцев в прибыли? Чем больше прибыльных владельцев, тем выше риск продажи. 46% токенов в руках адресов с >0.1% запаса, что снижает риск масштабных продаж. Трейдеры сомневаются, бычий или медвежий рынок. Понимание важно для принятия решения о покупке ETH.
Аналитик Али: Киты Ethereum покупают активно — 100 000 ETH ($230 млн) на прошлой неделе. Положительный сигнал — доверие инвесторов к будущему росту.