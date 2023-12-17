Известный аналитик Колин Ву рассказал о ключевых новостях мира блокчейна за прошедшие будни, по состоянию на 16 декабря 2023 года





Аналитик Колин Ву выделил основные моменты в мире блокчейна на 16 декабря 2023 года. Объем торгов на рынке Bitcoin Ordinals достиг рекордных $46 млн. 14 декабря, став важным событием.

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Сетевой трафик привел к сбою в секвенсоре Arbitrum One 15 декабря на 1,5 часа из-за активности Minting. Тем не менее, цены на газ стабилизировались, и работа сети вернулась в норму.

Данные DefiLlama показывают, что 16 декабря объем торгов DEX на Solana достиг $1,475 млрд, превысив TVL на децентрализованных биржах данной сети и объем торгов DEX на базе Ethereum.

Cronos Labs запускает новую сеть уровня 2, Cronos zkEVM, с использованием программного обеспечения ZK Stack от Matter Labs для zkSync. Релиз ожидается во 2-м квартале 2024 года.

Worldcoin выпустила обновление протокола World ID 2.0 с новыми функциями, включая приложения и возможность восстановления Orb при потере World ID. Интеграция с Reddit, Discord, Shopify, Minecraft и Telegram успешно завершена.

Стейкинговая платформа Ethereum SSV запустила закрытую сеть, применяя технологию распределенной проверки (DVT) для повышения безопасности Ethereum.

Binance объявила о запуске 40-го проекта Launchpool Fusionist (ACE) с началом торгов 18 декабря, предоставляя доступ к парам ACE/BTC, ACE/USDT, ACE/BNB, ACE/FDUSD и ACE/TRY.

Дональд Трамп представил 3-ю коллекцию NFT под названием Mugshot NFT. Стоимость каждого предмета составляет $99. Покупатели 47 карт Mugshot NFT получат ужин с миллиардером в Мар-а-Лаго и костюм бывшего президента США.

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Ubisoft выпустит NFT для блокчейн-игры Champions Tactics: Grimoria Chronicles 18 декабря на сети Oasys, представляя коллекцию из 9 999 NFT Warlords. Протокол DeFi SafeMoon в сети BNB подал официальное заявление о банкротстве.