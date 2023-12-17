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Главный юрист компании Ripple, Стюарт Альдероти, высказал три прогноза относительно криптовалютной политики в США на 2024 год. По его мнению, 2024 год станет заключительным этапом в долгосрочном судебном процессе с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Альдероти предвидит окончание этой юридической драмы, характеризуя ее как "ошибочное" дело.
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Однако, он подчеркивает, что общая стратегия SEC в области регулирования криптовалют останется актуальной, но будет направлена на других ключевых игроков в отрасли.
Согласно второму прогнозу Альдероти, судебная система в США станет определяющим фактором в сопротивлении злоупотреблениям со стороны SEC. Судьи будут играть роль последней защитной линии от регуляторных нарушений.
Третий прогноз касается тупика в законодательстве о криптовалютах. Альдероти предсказывает сложности в достижении консенсуса в Конгрессе США относительно оптимального пути регулирования.
В параллель с этим, старший вице-президент Ripple по продуктам, Адриен Треккани, прогнозирует изменение парадигмы в криптоиндустрии на 2024 год. Он отмечает переход внимания от финансовых учреждений к независимой от традиционных финансовой системе.
Треккани подчеркивает, что криптосектор уже не зависит от поддержки традиционных финансовых учреждений, а, наоборот, эти учреждения активно исследуют решения для цифровых активов.
Он также подчеркивает увлечение мировых банков и отраслевых гигантов токенизированными активами, но призывает к проведению экспериментов в рамках строгих правил и безопасности. Треккани выражает уверенность в сохранении темпов внедрения технологий Ripple в 2024 году после успешного партнерства с глобальными банками в 2023 году.