Стюарт Альдероти, главный юрист компании Ripple, предложил три прогноза развития политики и регулирования криптовалют в США в 2024 году





Главный юрист компании Ripple, Стюарт Альдероти, высказал три прогноза относительно криптовалютной политики в США на 2024 год. По его мнению, 2024 год станет заключительным этапом в долгосрочном судебном процессе с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Альдероти предвидит окончание этой юридической драмы, характеризуя ее как "ошибочное" дело.

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Однако, он подчеркивает, что общая стратегия SEC в области регулирования криптовалют останется актуальной, но будет направлена на других ключевых игроков в отрасли.

Согласно второму прогнозу Альдероти, судебная система в США станет определяющим фактором в сопротивлении злоупотреблениям со стороны SEC. Судьи будут играть роль последней защитной линии от регуляторных нарушений.

Третий прогноз касается тупика в законодательстве о криптовалютах. Альдероти предсказывает сложности в достижении консенсуса в Конгрессе США относительно оптимального пути регулирования.

В параллель с этим, старший вице-президент Ripple по продуктам, Адриен Треккани, прогнозирует изменение парадигмы в криптоиндустрии на 2024 год. Он отмечает переход внимания от финансовых учреждений к независимой от традиционных финансовой системе.

Треккани подчеркивает, что криптосектор уже не зависит от поддержки традиционных финансовых учреждений, а, наоборот, эти учреждения активно исследуют решения для цифровых активов.

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Он также подчеркивает увлечение мировых банков и отраслевых гигантов токенизированными активами, но призывает к проведению экспериментов в рамках строгих правил и безопасности. Треккани выражает уверенность в сохранении темпов внедрения технологий Ripple в 2024 году после успешного партнерства с глобальными банками в 2023 году.