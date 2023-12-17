Юрист Билл Морган, написавший в социальной сети X пост о том, что показатели XRP не оправдывают ожидания сообщества, положил начало дискуссию о большом оборотном предложении XRP и его влиянии на токеномику актива

Юрист по имени Билл Морган, опубликовавший свое мнение в социальной сети X, поднимает важные вопросы о текущих показателях криптовалюты XRP, считая, что они не соответствуют ожиданиям общества. Это высказывание стало стартовой точкой для обширного обсуждения оборотного предложения XRP и его воздействия на токеномику данного актива.

реклама

Финансовый директор Treasury, Фредо Аяла, вступил в дискуссию, подчеркивая, что оборотное предложение сопоставимой криптовалюты SOL существенно меньше по объему, чем у XRP. Он заметил, что, несмотря на аналогичный уровень инфляции, обширное предложение XRP нацелено на стимулирование ликвидности. Тем не менее, Аяла высказал мнение, что избыточное предложение может оказать негативное воздействие на рост стоимости актива, оказывая отрицательное влияние на токеномику XRP.

Билл Морган в ответ на это подчеркнул важность внимательного анализа причин выпуска 100 миллиардов XRP создателями актива. Этот вопрос породил дальнейшее обсуждение влияния оборотного предложения на стоимость актива и динамику рынка.

Участник обсуждения, ссылаясь на объяснение бывшего сотрудника Ripple, Боба Уэя, дополнил дискуссию, подчеркнув числовые аспекты, лежащие в основе структуры XRP. Уэй выделил техническую схожесть 21 миллиона биткоинов и 100 миллиардов XRP, представленных 64-битными целыми числами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Технический директор Ripple, Дэвид Шварц, присоединился к разговору, подтвердив технические аспекты этого решения. Он подчеркнул предпочтение использования целых чисел, объясняя, что они умещаются в 64 бита, обеспечивая пространство для знака и предотвращая возможные проблемы, такие как переполнение при сложении. Шварц также отметил необходимость ясности для понимания общества и разумного уровня кратности.