Аналитик-исследователь CryptoSlate Джеймс Ван Стратен встретился с директором по майнингу Bitfarms Беном Ганьоном, чтобы обсудить текущую ситуацию в его профессиональной сфере

Аналитик CryptoSlate, Джеймс Ван Стратен, провел беседу с руководителем Bitfarms, Беном Ганьоном, освещая актуальные вопросы майнинга биткоина. Ганьон раскрыл уникальные аспекты добычи в Китае и дал прогнозы по доходности отрасли после предстоящего халвинга.

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Он подчеркнул, что халвинг изменит картину отрасли, призывая к повышению эффективности майнинга. Ганьон также высказал сомнения относительно воздействия биткоин-ETF, предполагая, что крупные инвестиции пойдут через внебиржевые платформы, а не через прямые связи с компаниями майнинга.

Эксперты обсудили рост комиссий в сети биткоина, выделенный как важный фактор для майнинговой экономики. Это положительный сигнал, поскольку комиссии приносят около 10% общего дохода.

Комиссии остаются важным компонентом независимо от халвинга, и после него ожидается их рост, способствуя увеличению экономики майнинга на 20%.

Ганьон поделился взглядом на запрет майнинга в Китае, предположив, что это связано с политическими мотивами. Он утверждает, что майнинг возвращается в Китай, используясь для отопления помещений, что стало социальной выгодой, сбалансированной между бизнесом и политикой.

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Руководитель высказал оптимизм относительно 2024 года, предсказывая переворот в майнинговой отрасли.