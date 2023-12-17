Известный на просторах «Твиттера» криптоаналитик @egragcrypto cчитает, что нативный токен проекта Ripple XRP стоит на пороге грандиозного ралли

В мире криптовалют активно обсуждается прогноз криптоаналитика @egragcrypto, действующего в сфере криптовалютного анализа на "Твиттере". В соответствии с его высказыванием, нативный токен Ripple XRP поднимется на новые высоты, достигнув отметки $5,50 в течение всего 14 дней.

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Этот прогноз стал логическим дополнением к предыдущему, который был сделан в мае при цене XRP в $0,4639. @egragcrypto определил три целевых уровня: от $0,85 до $1, $5,5 и $6,1 на ближайшие месяцы.

Следует отметить, что после этих прогнозов в экосистеме Ripple произошли важные события, приведшие к уникальному статусу XRP перед регуляторами в США. В результате токен продемонстрировал рост цены, достигнув годового максимума в $0,93, и тем самым сбылась первая цель, предсказанная аналитиком.

Анализируя график, можно выявить, что следующей целью стало значение $5,5. @egragcrypto утверждает, что Ripple достигнет этой отметки уже через две недели.

Однако, несмотря на обнадеживающий прогноз, поднятие цены до $5,5 представляет собой внушительный 800-процентный прирост от текущего уровня до конца года. Тем не менее, текущие фундаментальные показатели указывают на то, что достижение данной отметки маловероятно.

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В текущий момент XRP торгуется ниже первого целевого уровня в $0,85, и @egragcrypto рекомендует удерживаться от продажи токенов, указывая на это как на оптимальное решение на данный момент. Важно подчеркнуть, что прогноз криптоаналитика не ограничивается ближайшими двумя неделями, по его мнению, "ралли будет завершено всего за две недели".