Ethereum (ETH) — крупнейшая и наиболее востребованная инфраструктура блокчейна первого уровня среди проектов децентрализованного финансирования (DeFi)

Ethereum (ETH) укрепляет свою позицию в качестве ведущего блокчейна первого уровня среди проектов децентрализованного финансирования (DeFi). Нативный токен ETH остается второй по рыночной капитализации, поднявшись на 85% за последний год и достигнув отметки $2250.

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Этот восходящий тренд привел к тому, что 76% держателей ETH сейчас находятся в прибыли, включая как краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов. Тем не менее, 23% Ethereum-кошельков остаются в убытке, а 1% приобрели токен по текущим ценам, выходя на точку безубыточности. За последний год 21% держателей удерживают свои позиции, в то время как 3% приобрели ETH совсем недавно.

С увеличением количества владельцев Ethereum, извлекающих прибыль, растет вероятность продаж для реализации накопленных выгод. Интересен факт, что только 46% токенов сосредоточены на адресах, владеющих не менее 0,1% от общей эмиссии, что смягчает риск масштабных координированных распродаж среди криптокитов и институциональных инвесторов.

Важно отметить, что криптовалютные трейдеры прогнозируют дальнейший рост цены ETH, обусловленный развитием экосистемы DeFi на Ethereum. Высокий спрос на токен и его увеличение в цене удерживают инвесторов от быстрой реализации активов.

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В условиях волатильного криптовалютного рынка, который иногда уклоняется от общепринятой логики, инвесторы ждут как подъема цен, так и временных коррекций.