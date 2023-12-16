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Президент Бразилии, Луис Инасио Лула да Силва, подписал закон, введя налоговое обложение криптовалютных активов граждан, проживающих за пределами страны. Документ, утвержденный 12 декабря, начнет действовать с 1 января 2024 года.
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Новые налоги будут распространяться на доходы и дивиденды, полученные бразильскими налогоплательщиками от инвестиционных фондов, платформ, недвижимости и трастов за рубежом, помимо криптовалют. Этот шаг предполагает привлечение дополнительных 20 миллиардов реалов ($4 млрд) налоговых поступлений в 2024 году.
Льготы предоставляются тем, кто начнет уплачивать налоги в 2023 году: возможность рассроченной оплаты сбора в размере 8% от общего дохода, полученного до 2023 года. Первый взнос должен быть внесен в декабре.
Начиная с 2024 года, ставка налога составит 15%, при условии, что криптовалюты за границей на сумму до 6000 бразильских реалов ($1200) будут освобождены от налогообложения.
Жоао Карлос Алмада, контролер бразильского эмитента стейблкоинов Transfero, отмечает, что налогообложение цифровых активов не новость для страны. Однако в законе есть некоторые аспекты, требующие уточнения, такие как компенсация убытков за определенный период. Планируется провести новые обсуждения с развитием регулирования для обеспечения прозрачности рынка и укрепления доверия.
В ноябре Агентство налоговой администрации Испании напомнило гражданам о необходимости декларирования криптовалютных активов, хранящихся за рубежом, для лиц с балансом в цифровых активах более 50 000 евро (примерно $55 000).