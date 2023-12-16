Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подписал закон, вводящий налоги на криптоактивы граждан страны, находящиеся за границей

Президент Бразилии, Луис Инасио Лула да Силва, подписал закон, введя налоговое обложение криптовалютных активов граждан, проживающих за пределами страны. Документ, утвержденный 12 декабря, начнет действовать с 1 января 2024 года.

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Новые налоги будут распространяться на доходы и дивиденды, полученные бразильскими налогоплательщиками от инвестиционных фондов, платформ, недвижимости и трастов за рубежом, помимо криптовалют. Этот шаг предполагает привлечение дополнительных 20 миллиардов реалов ($4 млрд) налоговых поступлений в 2024 году.

Льготы предоставляются тем, кто начнет уплачивать налоги в 2023 году: возможность рассроченной оплаты сбора в размере 8% от общего дохода, полученного до 2023 года. Первый взнос должен быть внесен в декабре.

Начиная с 2024 года, ставка налога составит 15%, при условии, что криптовалюты за границей на сумму до 6000 бразильских реалов ($1200) будут освобождены от налогообложения.

Жоао Карлос Алмада, контролер бразильского эмитента стейблкоинов Transfero, отмечает, что налогообложение цифровых активов не новость для страны. Однако в законе есть некоторые аспекты, требующие уточнения, такие как компенсация убытков за определенный период. Планируется провести новые обсуждения с развитием регулирования для обеспечения прозрачности рынка и укрепления доверия.

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В ноябре Агентство налоговой администрации Испании напомнило гражданам о необходимости декларирования криптовалютных активов, хранящихся за рубежом, для лиц с балансом в цифровых активах более 50 000 евро (примерно $55 000).