Банк международных расчетов (BIS) уведомил, что с 1 января 2025 года центральные банки смогут хранить до 2% своих резервов в криптовалюте

Банк международных расчетов (БМР) оповестил о важном изменении в финансовой сфере: с начала 2025 года центральные банки получат возможность держать до 2% своих резервов в криптовалюте. Это нововведение станет активным средством для центральных банков, предоставляя им шанс инвестировать в криптовалютные активы в рамках своих резервов.

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БМР, играющий ключевую роль в мировой финансовой системе, принимает этот шаг в соответствии с изменяющимися трендами в мировой экономике. Обновление открывает двери для центральных банков разнообразить свои активы и включить криптовалюту в свой финансовый портфель.

Основанный в соответствии с Гаагским соглашением 1930 года, БМР сегодня играет важную роль, предоставляя банковские услуги центральным банкам различных стран. Эта инициатива приходит в рамках его стратегии адаптации к современным вызовам, а также в ответ на динамическую природу криптовалютного рынка.

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Введение возможности хранения криптовалюты в резервах центральных банков становится частью стремления БМР к обновлению и разнообразию финансовых инструментов. Это решение призвано актуализировать деятельность центральных банков, обеспечивая им дополнительные возможности в управлении своими резервами.