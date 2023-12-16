Хакерская группировка Lazarus Group, которую связывают с Северной Кореей, в этом году вытащила из криптовалютной индустрии более $300 млн

Хакерская группировка Lazarus Group, связываемая с Северной Кореей, в текущем году провела успешную атаку на криптовалютную индустрию, извлекая из нее свыше $300 миллионов. Этот шокирующий инцидент составляет почти пятую часть общих потерь, понесенных криптопроектами в 2023 году, согласно отчету издания Fortune.

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История Lazarus Group, начавшаяся в 2014 году с атаки на Sony Pictures, приобрела свой отпечаток в мире криптовалют, особенно после масштабного взлома моста Ronin Network, используемого в известной Web3-игре Axie Infinity, с потерей более $600 миллионов.

О группировке известно мало, но в 2011 году бывшие жители Северной Кореи раскрыли, что хакеров обучают в специальных учебных заведениях, в том числе за пределами страны. Киберпреступники действуют из разных точек мира, включая Китай и Россию.

Полученные хакерами средства направляются на военные нужды. За последние шесть лет северокорейцы украли криптовалюты на $3 миллиарда, половину которых приобрели в 2022 году. Эта сумма превышает годовой экспорт страны.

Белый дом утверждает, что более половины похищенных средств были использованы для финансирования баллистических ракет в КНДР.

Согласно аналитическим платформам Dune и 21.co, Lazarus Group владеет более чем 290 кошельками, на которых хранится цифровая валюта на сумму $47 миллионов, преимущественно в биткоинах (BTC).

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В 2023 году хакерские атаки на криптопроекты сократились на 50%, согласно отчету TRM Labs. Общие убытки составили $1,7 миллиарда, что значительно меньше $4 миллиардов, зафиксированных в 2022 году. Эксперты объясняют этот тренд усилением мер безопасности, успешной работой правоохранительных органов и улучшением координации между криптовалютными площадками.