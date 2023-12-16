Разработчик финансовых продуктов First Trust подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на выпуск буферного биткоин-ETF

First Trust, разработчик финансовых продуктов, подал запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на создание инновационного биткоин-ETF с встроенным механизмом буфера. Этот финансовый инструмент отличается от обычных ETF и предлагает инвесторам защиту от колебаний цен на биткоин.

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Буферный биткоин-ETF разрабатывается для снижения инвестиционных рисков, связанных с волатильностью криптовалюты. Он представляет собой интересное решение для трейдеров, стремящихся минимизировать потери при резких изменениях курса биткоина.

Суть механизма буфера заключается в том, что фонд амортизирует убытки до 30% за месяц. Если стоимость паёв упадет более чем на 30%, фонд понесет аналогичные убытки, обеспечивая инвесторам защиту от значительных потерь. Например, при падении цены акций ETP на 35%, фонд также потеряет 5%.

Важно отметить, что расчет буфера исключает комиссии и другие расходы, которые могут возникнуть у вкладчиков, согласно заявлению First Trust.

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Таким образом, новый буферный биткоин-ETF становится инновационным решением для тех, кто ищет баланс между инвестициями в биткоин и снижением рисков, а его основой может стать Grayscale Bitcoin Trust или аналогичный ETP, зависящий от динамики курса биткоина.