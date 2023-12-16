Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
В США хотят создать буферный биткоин-ETF, поглощающий убытки
Разработчик финансовых продуктов First Trust подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на выпуск буферного биткоин-ETF

реклама

First Trust, разработчик финансовых продуктов, подал запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на создание инновационного биткоин-ETF с встроенным механизмом буфера. Этот финансовый инструмент отличается от обычных ETF и предлагает инвесторам защиту от колебаний цен на биткоин.

реклама

Буферный биткоин-ETF разрабатывается для снижения инвестиционных рисков, связанных с волатильностью криптовалюты. Он представляет собой интересное решение для трейдеров, стремящихся минимизировать потери при резких изменениях курса биткоина.

Суть механизма буфера заключается в том, что фонд амортизирует убытки до 30% за месяц. Если стоимость паёв упадет более чем на 30%, фонд понесет аналогичные убытки, обеспечивая инвесторам защиту от значительных потерь. Например, при падении цены акций ETP на 35%, фонд также потеряет 5%.

Важно отметить, что расчет буфера исключает комиссии и другие расходы, которые могут возникнуть у вкладчиков, согласно заявлению First Trust.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, новый буферный биткоин-ETF становится инновационным решением для тех, кто ищет баланс между инвестициями в биткоин и снижением рисков, а его основой может стать Grayscale Bitcoin Trust или аналогичный ETP, зависящий от динамики курса биткоина.

#news #newsweek #news.ru
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

TRON интегрируется в систему платежей Blockchain.com Pay
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
16
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
8
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
9
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
23
В России построят 7 новых атомных электростанций
6
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
4
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
2
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
4
Microsoft отремонтируют ОС Xbox из-за сбоев Baldur's Gate III
+
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
3
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
1
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
1
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1

Популярные статьи

Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
92
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
4
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
6
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
26
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
10
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
21

Сейчас обсуждают

Дмитрий
02:45
А если вы бездомный то купите дом 😂
"Делайте больше итальянцев": Илон Маск советует итальянцам рожать больше детей
Александр Ненашев
02:44
Многа букаф, пажрал ат "То есть кода аккумулятор..."!
Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
Дмитрий
02:41
У нас все бабки уже приучились бегать по конторам, чтобы комсу не платить. Раньше на почте платили там общая комса почти 300 рублей. они увидали и стали разбегаться. теперь опять набьются толпами. Р...
Депутат Исаев: пенсионеров освободят от комиссии за ЖКХ
Robot_01
02:40
Закон мура либо мертв либо ходячий труп, готовьтесь к таким печкам 2-4 года
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
Дмитрий
02:36
Помню в 22 году еще объявили что ушли с рынка. и тааак долго они распродавали 2 года запасы) их вообще кто то брал?) или срок годности вышел) и от них избавились. мне нравились киткат. хотя брал...
Из российских магазинов исчезли шоколадные батончики KitKat от Nestle
Дмитрий Зяблов
02:26
Скакуасы из 404 в это время изобрели пердячий газ, но не могут найти кто его будет использовать, ибо воняет. А ещё, где то была статья что рагули будут всю гейропу снабжать водородом.
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
Дмитрий Зяблов
02:17
Куда ты проходил, даже мутной каплей у папаши на труселях не болталось. Будете дохлыми один хер.
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
Дмитрий Зяблов
02:03
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
Дмитрий Зяблов
02:01
А почему дохнут бандеры?
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
Дмитрий Зяблов
02:00
А чем ты скотыняка недовольна?
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем