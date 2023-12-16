Биткоин (BTC) может достичь новых высот в 2024 году, поскольку следующее сокращение вознаграждения за майнинг вдвое приближается, сказал генеральный директор Blockstream Адам Бэк (Adam Back) в интервью Cointelegraph

Генеральный директор Blockstream, Адам Бэк, прогнозирует рост биткоина в 2024 году. По его словам, близкое сокращение вознаграждения за майнинг станет толчком для достижения новых высот. В эксклюзивном интервью Cointelegraph, Бэк подчеркнул, что текущая нисходящая фаза рыночного цикла биткоина, обусловленная пандемией COVID-19, инфляцией и региональными конфликтами, скоро сменится фазой восстановления.

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Глава Blockstream утверждает, что 2024 год станет ключевым благодаря предстоящему халвингу в апреле. Биткоин уже отстает от исторической линии ценового тренда предыдущих халвингов. Халвинг, повторяющийся каждые четыре года, уменьшает вознаграждение за блок вдвое, создавая дефицит предложения и делая биткоин дефляционным активом.

Адам Бэк опирается на Stock-to-Flow модель, созданную аналитиком PlanB, которая выделяет халвинг как ключевой фактор для прогнозирования будущей цены биткоина. По этой модели, биткоин может достичь $100 000 или даже $1 млн в следующем рыночном цикле.

Он подчеркнул, что биткоин становится все более ликвидным активом, что привлекает инвесторов, ищущих защиту от инфляции и финансовых кризисов. Бэк сравнил биткоин с золотом, отмечая его цифровую природу, глобальную доступность и ограниченное предложение.

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Глава Blockstream выразил уверенность в будущем биткоина, игнорируя краткосрочную волатильность и неопределенность. По его мнению, "Биткоин — это удивительная технология, способная изменить мир к лучшему. Мы только начинаем видеть его потенциал, и 2024 год станет моментом, когда биткоин продемонстрирует свою силу и ценность".