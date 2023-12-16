Японский производитель электроники Casio выпустил цифровые часы G-Shock в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) на базе Ethereum (ETH)





Японская фирма Casio представила инновационную NFT-коллекцию – цифровые часы G-Shock, созданные на платформе Ethereum (ETH). Приобретая виртуальные часы "Virtual G-Shock" по цене 0,01 ETH (или $230), владельцы получают доступ к эксклюзивным подаркам и возможностям.

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Эта коллекция, насчитывающая 2 тыс. предметов, включает в себя два варианта дизайна: VGA-001 с "концепцией воздушного шара" и VGA-002 с "концепцией листовой пружины".

Продажи стартовали для жителей Японии, США, Италии, Великобритании и других стран. Владельцы Casio G-Shock NFT получают привилегии, такие как участие в мероприятиях, экскурсии в лабораторию G-Shock Endurance Test в Токио и участие в круглых столах с дизайнерами.

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Этот шаг Casio следует за трендом NFT в мире брендов, таких как Coca-Cola и Warner Bros., добавляя цифровой элемент к их истории. NFT продолжают привлекать внимание, даже в мире развлечений, например, в сериале "Симпсоны", создавая новый уровень интереса к цифровому искусству.