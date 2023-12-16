Исследователи Crypto.com Research опубликовали новый отчет. Он полностью посвящен индустрии блокчейн-игр

Исследователи Crypto.com Research опубликовали отчет о блокчейн-играх, выявив в нем существенный рост и трансформацию игровой сферы за последнее десятилетие. Ожидается, что доход мирового игрового рынка в 2023 году достигнет $187,7 млрд, представляя 2,6% годового роста. Прогнозируется увеличение числа геймеров до 3,38 млн, преимущественно в мобильных играх.

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Рынок блокчейн-проектов, оцененный в $3 млрд, предрекает свой рост до $65–90 млрд к 2030 году. Механизмы монетизации через NFT, такие как P2E и P2O, вмешиваются в игровой процесс. P2E-игры лидируют с объемом торгов более $107 млн в 3-м квартале 2023 года.

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Ончейн-игры предлагают децентрализацию, цифровую собственность и неизменность, но сталкиваются с вызовами, такими как адаптация, технологии и устойчивость бизнес-моделей. Прогнозируется, что доходность всего игрового сектора блокчейна к 2030 году достигнет $73 млрд, внутри самих приложений будет генерироваться $38 млрд.