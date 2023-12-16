Ripple выпустила информационный документ, посвященный цифровым валютам центральных банков (CBDC)

Ripple представила аналитический документ, посвященный цифровым валютам центральных банков (ЦБЦБ). В документе разъяснено, как ЦБЦБ могут изменить существующую парадигму денег, акцентируя внимание на их потенциале для оптимизации трансграничных платежей и улучшения финансовой доступности.

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В рамках 23-страничного документа подробно рассмотрены преимущества и преграды внедрения ЦБЦБ. Отсутствие унифицированных норм, неопределенность для потребителей и проблемы конфиденциальности выделены как основные препятствия.

Ripple выделяет активную роль в развитии ЦБЦБ, сотрудничая с центральными банками более чем из 20 стран, включая Гонконг, Палау, Колумбию и Грузию. Они утверждают, что преодоление указанных трудностей возможно.

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В конечном итоге, документ подчеркивает внушительный потенциал ЦБЦБ, прогнозируя оборот в размере 5 триллионов долларов в крупных экономиках в ближайшие десятилетия.