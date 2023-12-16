14 декабря команда крупнейшей криптобиржи Binance представила информацию о том, почему её аудитория пользуется криптовалютой

14 декабря команда Binance, ведущей криптобиржи, представила результаты опроса, посвященного мотивации пользователей к использованию криптовалюты.

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В рамках кампании "Криптовалюта лучше с Binance" инициатива по продемонстрированию реальных примеров использования криптовалюты вылилась в опрос с целью более глубокого понимания мотивов и целей цифровых активов.

Около половины участников (45%) выделили получение дополнительного дохода в качестве ключевой мотивации для использования криптовалюты. Второе место (19%) заняло сбережение, при этом 9% респондентов признались в использовании криптовалюты для защиты от инфляции. Дополнительные 36% подчеркнули, что их главной мотивацией при использовании криптовалюты является достижение финансовой безопасности и независимости.

Опрос выявил и серьезные проблемы с традиционными финансовыми системами. Так, 19% респондентов увидели дороговизну комиссий, а 14% - медленность транзакций как основные преграды. Пользователь по имени Лори отметила, что инструмент Binance Pay стал революционным, позволяя ей отправлять криптовалюту в течение минут и практически без комиссий.

Помимо улучшения транзакций и финансовой независимости, пользователи находят и другие мотивации для использования криптовалюты.

Опрос Binance выявил, что 76% респондентов считают, что криптовалюта может смягчить неравенство доходов, отмечая снижение зависимости от традиционных институтов (19%), повышение прозрачности (18%) и предоставление доступа к финансовым услугам для тех, кто ранее не имел такой возможности (17%).

Среди тех, кто предпочитает криптовалюту для дополнительного дохода, 23% рассматривают ее как дополнение к основному доходу, 23% используют цифровые активы для личных сбережений, а 21% вкладывают в инвестиции.

Более трети пользователей (36%) используют криптовалюту для еженедельных покупок, при этом 58% предпочитают онлайн-транзакции. Большинство (59%) взаимодействуют с криптовалютой от 1 до 5 лет, 14% — более 5 лет, 12% — новички. Относительно сбережений, 36% используют криптовалюту для достижения финансовой безопасности, 16% — из-за более высокого процента, 14% — для выхода на пенсию.

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Как примеры положительного влияния криптовалюты участники опроса упомянули увеличение стоимости портфеля (20%), возможность получения дополнительного дохода (18%), расширение доступа к финансовым услугам (15%), усиление контроля над своими финансами (14%) и ускорение международных транзакций (12%). Результаты опроса подчеркивают разнообразное воздействие криптовалюты на формирование финансовых стратегий.