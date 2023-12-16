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Согласно данным из GlobeNewsWire, Iris Energy Limited, компания, зарегистрированная на Nasdaq под тикером IREN, планирует существенное увеличение своей производственной мощности. Организация объявила о покупке 8380 единиц оборудования Bitmain T21 на сумму $22,3 млн. Поставка и внедрение планируются на второй квартал 2024 года, что приведет к увеличению производительности по добыче биткоинов с 5,6 Экзахеш/сек до 10 ЭХ/с.
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Iris Energy Limited — владелец и оператор центров обработки данных институционального уровня для майнинга биткоина на 100 % возобновляемой энергии. Оборудование будет приобретено у Bitmain Technologies Delaware Limited. Установка майнеров S21 и T21 приведет к общему повышению эффективности до 29,5 Дж/ТХ.
Расширение центра обработки данных мощностью 80 МВт в Чилдрессе (Техас, США) будет постепенно увеличиваться с января 2024 года до второго квартала 2024 года. Iris Energy поддерживает декарбонизацию энергетических рынков и инфраструктуры биткоина, ориентируясь на объекты с дешевой, недостаточно используемой возобновляемой энергией и поддерживая местные сообщества.
Компания владеет своей электрической инфраструктурой и центрами обработки данных, обеспечивая безопасность и контроль над цифровыми активами.
Руководство компании имеет опыт в энергетике, инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии, финансах, цифровых активах и центрах обработки данных. Котировки биткоина на 15 декабря 2023 года составляют $42 355. Общая капитализация достигла $828,72 млрд, а суточные объемы торгов — $22,56 млрд.