Согласно данным GlobeNewsWire, майнинговая компания Iris Energy Limited, зарегистрированная на Nasdaq под тикером IREN, существенно повысит свои производственные показатели

Согласно данным из GlobeNewsWire, Iris Energy Limited, компания, зарегистрированная на Nasdaq под тикером IREN, планирует существенное увеличение своей производственной мощности. Организация объявила о покупке 8380 единиц оборудования Bitmain T21 на сумму $22,3 млн. Поставка и внедрение планируются на второй квартал 2024 года, что приведет к увеличению производительности по добыче биткоинов с 5,6 Экзахеш/сек до 10 ЭХ/с.

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Iris Energy Limited — владелец и оператор центров обработки данных институционального уровня для майнинга биткоина на 100 % возобновляемой энергии. Оборудование будет приобретено у Bitmain Technologies Delaware Limited. Установка майнеров S21 и T21 приведет к общему повышению эффективности до 29,5 Дж/ТХ.

Расширение центра обработки данных мощностью 80 МВт в Чилдрессе (Техас, США) будет постепенно увеличиваться с января 2024 года до второго квартала 2024 года. Iris Energy поддерживает декарбонизацию энергетических рынков и инфраструктуры биткоина, ориентируясь на объекты с дешевой, недостаточно используемой возобновляемой энергией и поддерживая местные сообщества.

Компания владеет своей электрической инфраструктурой и центрами обработки данных, обеспечивая безопасность и контроль над цифровыми активами.

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Руководство компании имеет опыт в энергетике, инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии, финансах, цифровых активах и центрах обработки данных. Котировки биткоина на 15 декабря 2023 года составляют $42 355. Общая капитализация достигла $828,72 млрд, а суточные объемы торгов — $22,56 млрд.