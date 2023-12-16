По данным платформы IntoTheBlock, крупные инвесторы в середине текущей недели приобрели более 1,32 млрд Dogecoin (DOGE)

Согласно отчету IntoTheBlock, на текущей неделе крупные инвесторы совершили приобретение более 1,32 миллиарда Dogecoin (DOGE). Объем капиталовложений в альткоин за последние сутки составил около $127 миллионов. Примечательно, что в предыдущие дни ежедневные приобретения крупными держателями составляли приблизительно 500 миллионов DOGE.

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Этот рост активности крупных держателей привел к увеличению стоимости Dogecoin, который, в конце прошлой недели, достиг $0,101. Однако в результате массовой фиксации прибыли инвесторами, цена альткоина во вторник, 12 декабря, обрушилась до $0,91. Подобное снижение также затронуло биткоин (BTC) и эфир (ETH).

Точно в тот момент, когда инвесторы начали фиксировать прибыль, крупные держатели активизировались, добавив в свои портфели 1,32 миллиарда DOGE. Этот ход поддержал курс криптовалюты, который вечером поднялся до $0,098. Однако сегодня произошла коррекция, и цена вернулась к уровню $0,094.

Крупные держатели удерживают Dogecoin на сумму $1,62 миллиарда, причем основная часть этого объема хранится в автономных кошельках. Согласно данным Santiment, наблюдается снижение сетевой активности криптовалюты.

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Среднесуточное количество адресов, участвующих в сделках, упало в четверг до 109 310, что существенно меньше, чем днем ранее, когда этот показатель составлял около 183 000. Китовая активность также снижается второй день подряд: в сети Dogecoin наблюдается уменьшение числа транзакций на суммы от $100 000.