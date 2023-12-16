Аналитики компании K33 Research опубликовали отчет о криптовалютах на платформе X

K33 Research опубликовала отчет о криптовалютах на платформе X. Их анализ свидетельствует о растущей популярности "монет искусственного интеллекта". Специалисты призывают внимательнее рассмотреть взаимодействие цифровых валют и технологии ИИ.

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В 2023 году внимание мира сфокусировано на искусственном интеллекте. Инвестиции в криптосектор стремительно увеличиваются, что подчеркивает растущий интерес к технологии ИИ. Однако исследователи предупреждают об определенных рисках, подчеркивая неопределенность в долгосрочной ценности ИИ-токенов.

По мнению экспертов, искусственный интеллект эффективно функционирует без блокчейна, используя компьютерный код, вычислительную мощность и хранилище данных. В то время как децентрализованные сети могут сыграть ключевую роль в развитии отрасли.

Проанализировав эволюцию ChatGPT, аналитики отмечают, что "ИИ становится политизированным". Чат-бот избегает ответов на вопросы, вызывающие противоречия, подвергаясь цензуре. Это распространяется на код и данные, используемые для обучения модели, а также возможность отключения бота за "неправильные" ответы.

Децентрализованные сети, предоставляющие доступ к данным и вычислительной мощности, могут стать ключевым элементом в развитии технологии. При возможной жесткой цензуре со стороны крупных организаций это станет актуальным.

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В сфере инвестиций в ИИ-криптовалюты цены на токены будут зависеть от популярности технологии, имея ограниченную связь с фактическим использованием проектов. Аналитики прогнозируют "много прибыльных сделок, но еще больше убыточных, в условиях жесткой конкуренции".