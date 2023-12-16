Пожилые муж и жена из Великобритании утверждают, что весь их инвестиционный портфель состоит только из первой криптовалюты и Ethereum (ETH)

Пара пожилых супругов из Великобритании рассказала о своем уникальном инвестиционном подходе, утверждая, что их финансовый портфель целиком основан на первой криптовалюте и Ethereum (ETH). Учительница на пенсии, 61 год, и ее супруг, 57 лет, работающий преподаватель, делятся своим опытом с читателями газеты The Telegraph.

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Их годовой доход составляет £48 000, и по их словам, их инвестиционный портфель обладает уникальной структурой. На их холодном кошельке удерживаются биткоины на £900 000 и Ethereum на £194 000, кроме того, имеют £150 000 в наличности.

Супруги обратились за советом к эксперту Виктории Сколар, которая выразила озабоченность относительно отсутствия диверсификации и высокой волатильности в их портфеле. Она рекомендовала им рассмотреть продажу цифровых активов, учитывая успешный рост крипторынка в текущем году.

Сколар предложила разделить полученные средства, вложив 40% в акции, еще 40% в облигации, и рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость. Она подчеркнула, что, несмотря на привлекательность криптовалюты, необходимо помнить о серьезных рисках, способных поставить под угрозу финансовое благополучие.

Эксперт поддерживает идею перераспределения средств, призывая участников рынка вложить деньги в твердые активы, такие как золото, серебро, биткоин и другие криптовалюты. Автор "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки также советует инвестировать в драгоценные металлы и первую криптовалюту, учитывая растущую инфляцию в США.

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Необходимо отметить, что в июле онлайн-магазин ковров из Великобритании Flooring Hut принял нестандартное решение конвертировать свои денежные резервы в цифровое золото, избегая хранения средств на банковском счете и предпочитая потенциал биткоина для получения доходов.