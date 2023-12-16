Команда Farcana привлекла $10 млн в рамках начального раунда финансирования. Он прошел под руководством Animoca Brands, Polygon Ventures, Fenbushi Capital и Merit Circle





Команда Farcana успешно завершила первый этап финансирования, привлекая $10 млн под руководством Animoca Brands, Polygon Ventures, Fenbushi Capital и Merit Circle. Эти средства направят на дальнейшее усовершенствование своего многопользовательского шутера от третьего лица. Также к участию в инвестиционном процессе присоединились Rarestone Capital, MMPro Trust, Unpopular Ventures, Kapo Capital, Emchain, Hasu Capital и Dravus Investment.

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Директор по инвестициям Fenbushi Capital, Кларенс Чжоу, подчеркнул: "Farcana обладает потенциалом стать культовой блокчейн-игрой, привлекая новых пользователей в мир Web3". Ят Сиу, соучредитель и председатель Animoca Brands, дополнил: "Мы впечатлены развитием Farcana, с которым сотрудничали в течение года".

"Эта стратегическая инвестиция – часть нашего видения развития Web3 в регионе MENA", подчеркнул глава Animoca Brands. "Мы рады поддерживать партнеров, предлагающих интересные продукты и активно эволюционирующих в быстро развивающейся отрасли".

Farcana, советуемая Карлосом "Oselote" Родригесом, бывшим генеральным директором G2 Esports, базируется в регионе MENA. Команда тесно сотрудничала с департаментом экономики и туризма Дубая, представляя игровое пре-альфа-тестирование Farcana на Dubai Esports Festival.

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Игра Farcana, аналогичная Overwatch от Blizzard и Valorant от Riot Games, разворачивается в мире будущего, где человечество перебазировалось на Марсе. Акселар, открывшееся вещество, придает людям сверхспособности. Farcana – это турнир, где игроки с уникальными способностями соревнуются за славу.