На фоне общего роста рынка объем средств, заблокированных в децентрализованных протоколах, увеличился до $52,32 млрд — впервые за 8 месяцев

В декабре 2023 года рынок децентрализованных протоколов продолжает свой восходящий тренд, и объем активов, замороженных в этих системах, достиг рекордных $52,32 млрд. Этот рост стал первым за последние восемь месяцев. Аналитики выявили интерес новых участников, присоединившихся к этому сегменту, стремящихся извлекать доходы через ставки и кредитование.

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Параллельно с увеличением общего объема активов, включенных в децентрализованные протоколы, наблюдается рост общей стоимости замороженных монет (TVS). TVS представляет собой совокупный объем заблокированных средств на всех платформах, зависящих от корректной работы оракулов.

Децентрализованные протоколы, использующие гибридные смарт-контракты, активно взаимодействуют с внешним миром через оракулы. Они получают информацию из банковских и биржевых приложений, а также устройств IoT, и передают ее внутрь блокчейнов. Эти оракулы, в свою очередь, также поставляют данные из блокчейнов на внешние платформы.

На текущий момент на рынке децентрализованных финансовых инструментов действуют 48 оракулов, обслуживая более 700 протоколов. Самый крупный объем активов сосредоточен в сети Chainlink, что составляет $17,09 млрд, что является 46,02% от всего рынка. Chainlink выступает поставщиком данных для 343 протоколов и успешно взаимодействует с различными блокчейнами, включая такие ведущие протоколы DeFi, как Aave, Syntetix и Kyber Network.

На втором месте по объему замороженных активов находится сеть WINkLink, с активами в размере $7,81 млрд, что составляет 21,05% от рынка. WINkLink построен на блокчейне Tron и функционирует централизованно. В декабре 2023 года оракулы WINkLink предоставляют реальные данные для смарт-контрактов JustLend и JustStables.

Третьей по величине TVS является сеть Chronicle с общей стоимостью в $7,57 млрд, что составляет 20,4% от рынка. Оракулы этой сети используются в трех протоколах: MakerDAO, Spark и KEEP Network. Осенью 2023 года разработчики Chronicle внедрили автономный протокол, объединяя технологии блокчейна, машинного обучения и искусственного интеллекта для обеспечения прозрачности оракулов на различных блокчейнах.

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В топ-5 крупнейших сетей оракулов также входят Pyth Network с $1,83 млрд и TWAP с $1,17 млрд. Важно отметить, что ранее на Crypto.ru была представлена инфографика по самым прибыльным и убыточным монетам за ноябрь 2023 года.