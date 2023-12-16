Аналитическая платформа Matrixport представила свежий отчет касательно потенциального роста курса первой криптовалюты в 2024 году

Аналитическая платформа Matrixport представила свежий отчет, рассматривающий возможный рост стоимости биткоина в 2024 году. Эксперты считают, что даже без одобрения спотовых биткоин-ETF цена первой криптовалюты может увеличиться.

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Согласно отчету, после завершения пандемии Covid-19 объем средств в фондах финансового рынка США вырос с $3 трлн до $6,1 трлн. Эксперт Matrixport Маркус Тилен подчеркивает, что ежегодные выплаты процентов по вложенным средствам достигают $370 млрд. По его мнению, эти средства могут направиться в рискованные инвестиции, включая цифровые активы.

Основными факторами предполагаемого роста курса биткоина аналитик считает грядущий халвинг и президентские выборы в США. При условии, что халвинг состоится в апреле 2024 года, курс биткоина, как отмечает Тилен, может вырасти в среднем на 192%.

Выборы президента также могут повлиять на цену биткоина. Аналитик связывает потенциальный рост с возможной победой Дональда Трампа. Избрание республиканца главой государства, по его мнению, будет способствовать росту американской экономики, фондового рынка и рынка криптовалют.

Несмотря на высокую вероятность избрания Трампа, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, по мнению Тилен, может остаться на посту до июня 2026 года.

Согласно аналитике, спотовые биткоин-ETF будут утверждены к моменту истечения полномочий Генслера. Однако Трамп, представивший новую NFT-коллекцию, может принять инициативу, способствующую укреплению криптосегмента.

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В заключение, по прогнозам Тилен, к концу 2023 года цена биткоина составит от $40 000 до $45 000. Он предвидит новый рост в январе 2024 года, связывая его с потенциальным одобрением заявок на биткоин-ETF.