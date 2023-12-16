Неизвестный пользователь заработал $784 000 на инвестициях в «собачий» мем-токен BONK на базе блокчейна Solana

Инвестор, скрывающий свою личность, успешно увеличил свой капитал на $784 000, занимаясь торговлей мем-токеном BONK на блокчейне Solana. За месяц, с 30 октября по 29 ноября, он приобрел 69 миллиардов монет и 15 декабря продал 52,3 миллиарда за $927 000. За последние 24 часа курс токена вырос на 134%, достигнув исторического максимума в $0,00003416, что связано с листингом BONK на биржах Binance и Coinbase. Согласно данным TradingView, актив вырос в цене на 8667% за полгода.

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Этот внезапный успех также повлек за собой полную распродажу смартфонов Saga от разработчиков Solana в США и Европе, так как каждый владелец телефона получает в подарок 30 миллионов BONK. Стоимость самого телефона составляет $590, но подарочные монеты, рассчитанные по текущему курсу, оцениваются в $1024.

За неделю до этого Анатолий Яковенко, соучредитель Solana Labs, отмечал низкие объемы продаж смартфонов Saga. С января было продано всего 2200 устройств, в то время как для создания базы пользователей требуется от 25 000 до 50 000 продаж.

BONK был введен в декабре прошлого года для стимулирования активности в экосистеме Solana. При запуске 5% общего объема актива было распределено участникам блокчейн-сообщества, включая разработчиков приложений, создателей NFT-коллекций и активных пользователей.

6 декабря BONK опередил своего конкурента FLOKI и занял третье место среди монет с маскотом в виде сиба-ину. Теперь он уступает лишь DOGE и SHIB.

Всплеск активности разработчиков в экосистеме Solana позволяет аналитикам фонда VanEck предполагать, что блокчейн в следующем году займет третье место в рейтинге капитализации.

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В Binance также выделено опережающее развитие Solana по сравнению с другими сетями первого уровня (L1).