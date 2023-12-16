Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила петицию о разработке правил, поданную от Coinbase Global

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила запрос от Coinbase Global о разработке новых правил. По словам председателя Гэри Генслера, действующие законы эффективно охватывают аспекты регулирования рынков криптовалютных ценных бумаг.

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Генслер подчеркнул, что в настоящее время несогласен с необходимостью внедрения дополнительных регуляторных мер, предложенных Coinbase. Комиссия и ее сотрудники активно вовлечены в процессы регулирования ценных бумаг и посредников в сфере криптовалют. Результаты этих усилий будут оценены, и лишь потом можно будет рассмотреть возможные корректировки существующего надзора.

Глава SEC отметил, что текущее положение о брокерах-дилерах устанавливает 5-летний период, в течение которого специалисты, действующие при определенных обстоятельствах, не подпадают под принудительные меры за нарушения в области ценных бумаг, связанных с криптоактивами.

Представители Комиссии также предложили и пригласили обсудить правила, касающиеся "ценных бумаг криптоактивов". Эти изменения включают в себя вопросы "наилучшего исполнения регулирования, защиты консультативных клиентских активов, соответствия и целостности систем регулирования, а также корректировки в определении обмена".

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Комиссия активно принимает меры по отношению к недобросовестным участникам рынка криптовалют. Генслер подчеркнул, что даже перед крахом торговой платформы FTX он выражал готовность сотрудничать с криптопроектами, следующими законам. Прозрачность и регулирование обеспечивают инвесторам полную, справедливую и достоверную информацию. Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC, отметил, что "нельзя игнорировать правила из-за личных предпочтений". Инвесторы выигрывают, имея доступ к полной информации и защите от надзорных органов.