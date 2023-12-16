Компания Ripple, занимающаяся блокчейн-платежами опубликовала 23-страничный технический документ, в котором восхваляет цифровые валюты центральных банков (CBDC) и их потенциал для расширения доступность финансовых услуг во всем мире

Компания Ripple, лидер в области блокчейн-платежей, опубликовала технический отчет, посвященный цифровым валютам центральных банков (ЦВЦБ) и их потенциалу для расширения финансовых услуг в мировом масштабе. В документе компания подчеркивает, что ЦВЦБ способны улучшить доступ к финансовым услугам, упростить международные платежи и укрепить контроль центральных банков над денежно-кредитной политикой.

реклама

Отчет охватывает понятие ЦВЦБ, их применение, а также преграды, затрудняющие их внедрение. Компания утверждает, что ЦВЦБ необходимы для полного раскрытия потенциала токенизации активов. По данным Ripple, в настоящее время 130 стран, которые формируют 98% мирового ВВП, активно внедряют проекты в области ЦВЦБ.

В отчете подчеркивается прогноз компании относительно будущего – ожидается, что в следующем десятилетии оборот цифровой валюты в крупнейших мировых экономиках достигнет 5 трлн долларов. Тем не менее, несмотря на перспективы, существуют препятствия, такие как неопределенность в регулировании, низкая осведомленность потребителей, опасения по поводу конфиденциальности и безопасности, а также трудности в совместимости между различными ЦВЦБ.

Ripple подчеркивает свою активную роль в сотрудничестве с центральными банками различных стран в проектах ЦВЦБ. Компания выражает уверенность в преодолении текущих проблем благодаря технологическим инновациям и сотрудничеству. В отчете также подчеркивается важность сотрудничества с центральными банками, в том числе Бутана, Палау, Черногории, Колумбии и Гонконга.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С учетом активной динамики развития ЦВЦБ и вложений в эту сферу, Ripple прогнозирует, что цифровая валюта, циркулирующая в крупнейших мировых экономиках, превысит 5 трлн долларов в следующем десятилетии. Отчет делает вывод о том, что ЦВЦБ обещают существенные изменения в финансовой сфере и системе платежей в ближайшие годы.