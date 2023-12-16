Рост популярности и капитализации стейблкоинов, таких как Tether (USDT) и USD Coin (USDC) — можно считать настоящим вызовом для центральных банков многих стран





Стейблкоины, вроде Tether (USDT) и USD Coin (USDC), вызывают растущий интерес, становясь вызовом для центральных банков. Ри Чан Ён, глава Банка Южной Кореи, выразил необходимость рассмотрения вопроса о внедрении цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) в свете нестабильности стейблкоинов. В его выступлении на конференции "Цифровые деньги: Навигация по меняющемуся финансовому ландшафту" он подчеркнул, что распространение цифровых валют может снизить влияние национальных денег и улучшить денежно-кредитную политику.

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Актуальность обсуждается в свете темы стабильности стейблкоинов, криптовалют, привязанных к стоимости бумажных валют. Рейтинговая компания S&P выставила 2 балла Tether (USDT), активно обсуждая этот вопрос. Ни одна из 8 оцененных цифровых монет не получила высшую оценку, вызывая дискуссии в криптовалютном сообществе и среди финансовых регуляторов.

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Банк Южной Кореи активно работает над оптовым пилотным проектом ЦВЦБ, планируя запустить цифровую валюту для розничной торговли с участием 100 тыс. человек в 2024 году. Исследования также проводятся в секторе токенизации реальных активов (RWA), приобретающего популярность в мире финансовых инноваций.