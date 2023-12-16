Несмотря на то, что у монеты-мема Shiba Inu (SHIB) была не самая успешная неделя по сравнению с другими криптовалютами, индикаторы технического анализа указывают, что удача всё-таки может повернуться к SHIB лицом

Несмотря на менее успешную неделю для Shiba Inu (SHIB) по сравнению с другими криптовалютами, технический анализ свидетельствует о возможном изменении сценария в пользу SHIB.

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Текущий анализ указывает на то, что Shiba Inu находится внутри нисходящего параллельного канала и проверяет критическое сопротивление в верхней части этого канала, приблизительно на уровне $0,000011. Аналитик Али Мартинес отмечает, что успешное закрытие недели выше этого уровня может стать сигналом бычьего тренда и подтолкнуть SHIB к отметке $0,000014. Однако сбой на этой отметке может вызвать снижение до $0,000008 перед возможным ростом.

На данный момент цена Shiba Inu составляет $0,000009741, снижение на 1,05% за последние 24 часа и 3,34% за последние семь дней. Важно отметить, что за месяц SHIB все же демонстрирует рост в 13,44%.

Судя по последним изменениям на ценовом графике, сценарий Мартинеса, связанный с отсутствием повторного тестирования уровня $0,000011, представляется более вероятным. Однако у SHIB есть временной запас до достижения уровня $0,000008, который может предшествовать росту.

Нельзя игнорировать влияние сообщества на ценовую динамику SHIB, особенно после обещания ведущего разработчика Shiba Inu Ситоши Кусама раскрыть сюрприз в конце года, анонс которого ожидается на следующей неделе.

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Важным фактором является также существенное сокращение предложения SHIB на криптобиржах, что снижает вероятность немедленного давления со стороны продавцов.