Гоночная команда Формулы-1 Oracle Red Bull Racing отмечает выдающиеся результаты 2023 года

Гоночная команда Oracle Red Bull Racing отмечает успешные результаты в 2023 году, выпустив уникальную коллекцию цифровых активов – невоспроизводимые токены (NFT). Эти цифровые предметы, созданные на блокчейне Sui и представленные на торговой платформе Bybit, стали доступными для коллекционирования.

реклама

В текущем сезоне Формулы-1 гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес из команды Red Bull заняли лидирующие позиции в зачете пилотов, подтверждая доминирование команды. После рекордного года, ознаменовавшегося высокими результатами, команда укрепила свое лидерство.

Коллекционные предметы, представленные командой, представляют собой уникальные художественные работы, разработанные студией Automobilist, специализирующейся на автомобильном дизайне и искусстве.

Спортивные коллекционеры, привыкшие к традиционным артефактам, активно обращаются к цифровым форматам. В отрасли NFT наблюдается увеличение партнерств среди спортивных лиг и игроков.

Необходимо отметить, что NFT от Red Bull основаны на блокчейне Sui, разработанном Mysten Labs, с которыми команда заключила долгосрочное партнерство.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Старший менеджер по маркетингу Oracle Red Bull Racing, Дэн Митчелл, подчеркнул важность использования инновационных подходов для взаимодействия с фанатами. Он отметил, что цифровые предметы в формате NFT находят активный спрос, особенно в рамках технологии Web3.