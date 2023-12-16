CEO финтех-фирмы Blockstream Адам Бэк уверен, что биткоин в 2024 году установит новый ATH на уровне в $100 000

Глава компании Blockstream, Адам Бэк, высказал мнение о будущем биткоина, прогнозируя, что к 2024 году криптовалюта достигнет нового исторического максимума в $100 000. Эксперт отмечает, что текущая динамика биткоина отстает от предыдущих циклов халвингов, и выделяет три ключевых фактора, оказавших влияние: пандемию Covid-19, стратегию количественного смягчения в США и Европе, а также локальные военные конфликты.

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Экономические события не только повлияли на общее состояние рынка, но и сформировали новый подход инвесторов, требующий более внимательного управления рисками. Многие управляющие активами, стремясь к наличности, принялись распродавать более ликвидные активы, в том числе и биткоин. Эксперт подчеркивает, что подобные динамики встречались на рынке золота, становясь основной проблемой для биткоина в последние годы.

Бэк видит признаки того, что влияние указанных макроэкономических факторов начинает снижаться, отмечая последний подъем на рынке биткоина. Он предвидит обновление исторического максимума в 2024 году.

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Сославшись на модель Stock-to-Flow от аналитика PlanB, Бэк признает ее наиболее вероятной, несмотря на сбои в ее работе в 2021 году. Эксперт считает, что биткоин достигнет $100 000 до запуска ETF и халвинга, предостерегая от недооценки влияния этих факторов на рынок. Подобные прогнозы не уникальны, и аналитики Matrixport выражают аналогичные взгляды на потенциальный рост биткоина в 2024 году, даже при отсутствии спотовых биткоин-ETF.