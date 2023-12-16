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bitcoin
Cardano формирует девятую подряд бычью недельную свечу
Cardano стремительно растет с октября, достигнув 13 декабря нового годового максимума

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Cardano продолжает уверенный рост с октября, достигнув нового годового максимума в $0,68 на 13 декабря. Анализ недельного графика подтверждает устойчивый восходящий тренд, выраженный формированием девятой бычьей недельной свечи.

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Преодоление ценой уровня $0,68, являющегося самым высоким с мая 2022 года, сопровождалось разрывом долгосрочной горизонтальной области сопротивления, преодолевшей 430 дней.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике поднимается и находится выше 50, свидетельствуя о благоприятных условиях для роста, входя при этом в зону перекупленности.

Предыдущие случаи входа RSI в эту зону сопровождались значительным ростом цены, что может предвестовать дальнейшее укрепление ADA.

Анализ Эллиотта и обсуждение в сообществе SatoshiTalks показывают, что ADA, вероятно, завершила третью волну в рамках пятиволновой бычьей структуры. Рост цены может быть обусловлен увеличением общей стоимости активов в протоколе Cardano, приблизившись к $450 млн, что положительно сказалось на цене ADA.

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Согласно аналитике, завершение коррекционной четвертой волны может произойти на уровне Фибоначчи 0,382, приблизительно на $0,50. В случае преодоления ADA уровня Фибо 2,61, стоящего на отметке $0,70, мы можем ожидать продолжения третьей волны с возможным ростом до 40%, достигая уровня сопротивления в $0,88.

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