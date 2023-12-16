Известный криптожурналист Колин Ву рассказал главные новости из мира криптовалют за прошедшие 7 дней в период с 9 по 15 декабря 2023 года





Исследователь криптовалют и известный журналист Колин Ву представил обзор ключевых событий в мире цифровых активов за последнюю неделю, охватывающую период с 9 по 15 декабря 2023 года. Он выделил несколько важных событий, связанных с деятельностью финансовых регуляторов. За этот период наблюдались выдающиеся заявления и действия регулирующих органов.

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Руководитель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам высказал мнение в ходе программы CNBC Squawk Box: "Согласно законодательству, подавляющее большинство криптовалют рассматриваются как товары". Он также отметил, что в настоящее время наблюдается "борьба за влиятельность" между ведущими финансовыми регуляторами США.

Эмитент стейблкоинов Tether (USDT) принял решение заморозить 41 кошелек, связанный с лицами, включенными в список особо назначенных граждан (SDN) Министерства финансов США (OFAC). Представители компании уточнили в своем блоге, что эти шаги приняты в качестве "превентивных мер".

Анализ показал, что несколько владельцев кошельков воспользовались услугами Tornado Cash. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что компания продолжит способствовать созданию безопасной экосистемы стейблкоинов для всех пользователей. Впоследствии Tether заблокировала еще 161 адрес в сети Ethereum. Аналитик ZachXBT отметил, что некоторые из них связаны с атакой на протокол Stake.

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) подчеркнули готовность рассмотреть заявления, представленные представителями Binance и ее бывшим генеральным директором Чанпеном Чжао, в процессе заключения мирового соглашения с финансовыми регуляторами и властями США.

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Налоговое управление США требует от FTX уплаты 24 миллиардов налогов. Юристы биржи утверждают, что IRS должна обосновать свои претензии и разъяснить методику расчета задолженности. В компании убеждены, что руководство торговой платформы выполняло все обязательства перед IRS за период с 2018 по 2022 год, не утаивая доходы и исправно расплачиваясь со всеми обязательными штрафами.