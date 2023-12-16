На текущей неделе Министерство финансов России инициировало предложение по экспорту криптовалют, которые получены благодаря майнингу





Министерство финансов России вынесло на обсуждение законопроект, направленный на регулирование экспорта криптовалют, добытых при майнинге. Принятие данного закона о контроле за добычей цифровых валют ожидается к 2024 году. Эксперты отмечают неоднозначность предложения.

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Дмитрий Носков, эксперт StormGain, считает, что данная инициатива представляет собой одну из многих и пока лишь теоретическую концепцию. Он подчеркнул, что в настоящее время рынок криптовалют в России остается вне регулирования, несмотря на длительные обсуждения в этой области. Законопроект активно обсуждается в Госдуме.

Носков высказал сомнения относительно заявленного срока вступления закона в силу в 2024 году, утверждая, что это предельно преждевременно. По его мнению, принятие закона следует ожидать не ранее 2025 года.

Антон Торопцев, региональный директор CommEX по СНГ и России, подчеркнул необходимость установления нормативной базы для майнинга в свете того, что Россия является одним из ключевых игроков в мировом майнинге благодаря доступной электроэнергии и подходящим климатическим условиям.

"Некоторые моменты законопроекта вызывают сомнения", - отметил Торопцев, указав на термин "экспорт криптовалют", который может свидетельствовать о недостаточном осознании законодателями "наднационального характера" криптовалют и майнинга.

Торопцев подчеркнул, что процесс экспорта криптовалют существенно отличается от обычной торговли товарами, учитывая, что многие майнеры уже зарегистрированы на зарубежных криптобиржах, где осуществляют торговлю добытыми монетами.

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Специалист выразил неопределенность относительно механизмов мониторинга продажи монет, добытых в России. По его мнению, более практичным методом регулирования майнинга является лицензирование предприятий и увеличение стоимости электроэнергии для центров обработки данных.