По словам бывшего советника Ethereum Стивена Нерайоффа, повышенное использование сети Ethereum неизменно оборачивается большими комиссиями

Экс-советник Ethereum, Стивен Нерайофф, предупреждает о возможных негативных последствиях увеличения комиссий в сети. Ссылаясь на официальные данные Ethereum, он подчеркивает, что обычно плата за газ не превышает $0,02, в то время как текущие комиссии вызывают подозрения в манипуляциях со стороны крупных игроков.

реклама

Нерайофф высказывает опасения относительно возможного захвата управления сетью, где небольшая группа людей может принимать решения, игнорируя мнение сообщества. В своем последнем заявлении Виталик Бутерин предупреждает о риске атаки 51%, когда определенные участники могут фильтровать транзакции, оставляя лишь те, которые приносят высокие комиссии.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В контексте обещаний решения проблем централизации и снижения комиссий через переход на алгоритм Proof-of-Stake, Бутерин отмечает, что многие планы остаются нереализованными. Это поднимает вопрос о том, в каком направлении развивается блокчейн.