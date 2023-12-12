В настоящее время Bitcoin Cash (BCH) пытается прорваться выше важного уровня сопротивления на отметке $270





В настоящий момент Bitcoin Cash (BCH) активно стремится преодолеть существенный барьер на отметке $270. Этот шаг может послужить катализатором для начала нового восходящего тренда. Анализ графика дневной динамики показывает, что гистограмма расхождения-схождения скользящих средних (MACD) свидетельствует о наличии нисходящего тренда. Тем не менее, бычье пересечение линий MACD и нейтральный индекс относительной силы (RSI) указывают на сохранение позитивной динамики.

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Уровень краткосрочной поддержки для Bitcoin Cash сейчас находится в районе $249,6. Преодоление этого уровня может открыть путь к следующему уровню поддержки, связанному с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в пределах $234,6. В случае дальнейшего снижения значительная поддержка совпадает с уровнем Фибоначчи на отметке $200.

Важно отметить, что несмотря на текущий тренд на дневном графике, перспективы на краткосрочном и среднесрочном горизонтах остаются благоприятными. Золотое пересечение EMA на четырехчасовом графике подчеркивает стабильность бычьего направления.

На недельном графике гистограмма MACD демонстрирует бычьи сигналы, хотя линии MACD находятся в медвежьем пересечении, а индекс относительной силы (RSI) находится на нейтральной территории, не обозначая четкого тренда.

В случае успешного преодоления уровня $270, BCH может развивать потенциал роста к последнему пиковому значению в $329.

Bitcoin Cash также активно торгуется в паре с Bitcoin (BTC) и успешно преодолевает значимый уровень поддержки «золотого сечения» на отметке 0,0062 BTC. На данный момент криптовалюта торгуется в диапазоне между 0,00497 BTC и 0,0059 BTC, где 0,0062 BTC выступает в роли нового уровня сопротивления. В целом месячный график BCHBTC сохраняет нейтральный характер.

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Хотя линии MACD находятся в бычьем пересечении, гистограмма демонстрирует нисходящий тренд за последние несколько месяцев. Индекс относительной силы указывает на отсутствие четкого тренда, что предвестие периода неопределенности и возможной волатильности Bitcoin Cash по отношению к биткоину.