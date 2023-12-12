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bitcoin
Биткоин-надписи несут угрозу кибербезопасности
Национальная база данных уязвимостей США (NVD) признала, что токены стандарта BRC-20 используют уязвимость в коде Bitcoin Core и засоряют блокчейн первой криптовалюты

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Национальная база данных уязвимостей США (NVD) оповестила о выявлении существенной угрозы безопасности в коде Bitcoin Core, связанной с применением токенов BRC-20, что влечет за собой нарушения в блокчейне первой криптовалюты.

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В рамках официального уведомления стало известно, что в определенных версиях Bitcoin Core и Bitcoin Knots токены стандарта BRC-20 обходят установленные ограничения по размеру дополнительной информации в "надписях". Посредством протокола Ordinals, эти токены тонко избегают контроля, маскируя свои данные под код – данный факт подтвержден высказыванием одного из разработчиков кода.

Включение уязвимости в реестр NVD подчеркивает ее высокий уровень значимости для информирования общественности, несмотря на то, что в настоящее время она находится на этапе анализа.

Агентство также акцентировало внимание на том, что токены BRC-20 уже вызвали серьезные затруднения в работе сети Биткоин, отрицательно сказываясь на ее эффективности и требованиях к комиссиям за транзакции.

Особое внимание стоит уделить тому, что BRC-20 представляет собой экспериментальный стандарт токенов в сети BTC, приписывающий сатоши (минимальные единицы биткоина) данными в формате JSON. Эти токены появились в период повышенного интереса криптосообщества к протоколу Ordinals, представленному в начале 2023 года, и предоставляющему возможность "вписывать" в сатоши невзаимозаменяемые токены (NFT).

Ранее было заявлено о пятикратной перегрузке блокчейна Биткоина, что привело к увеличению средней стоимости транзакций до $14-$16.

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Что касается токена ORDI, реакция на новость сказалась небольшим падением в 3%. На текущий момент его торговая стоимость составляет $47,90 согласно CoinGecko. Рыночная капитализация актива преодолела $1 млрд в последние недели, а стоимость ORDI за две недели выросла на внушительные 143,6%.

#news #news.ru
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