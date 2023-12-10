В то время как недавнее ралли биткоина (BTC) постепенно сходит на нет, Ethereum (ETH) готовится к взрывному росту





На фоне постепенного затухания последнего взлета биткоина (BTC) внимание рынка переключается на Ethereum (ETH), где намечается период внушительного роста.

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Эксперт в области децентрализованных финансов (DeFi) @DefiIgnas высказал мнение, что ETH готовится к значительному ралли, который может поднять вторую криптовалюту по капитализации выше биткоина как самый доходный актив.

В 2023 году доходность ETH отстала от биткоина на 24%, однако несколько ключевых показателей намекают на то, что эта тенденция скоро изменится.

Прежде всего, растущий интерес инвесторов к дисконтному фонду Grayscale Ethereum Trust (GETH) играет свою роль. За последние месяцы GETH вырос на 298%, опережая прирост ETH, который составил всего лишь 100%. Рост цен на акции GETH уменьшил дисконт относительно спотового Ethereum, что свидетельствует о перемещении капитала в ETH и стимулирует спрос.

Кроме того, @DefiIgnas поддерживает бычий настрой по отношению к Ethereum, освещая перспективы после одобрения первого спотового биткоин-ETF. Сообщество криптовалют ожидает, что SEC выразит одобрение нескольким заявкам, включая те, что представлены Fidelity и BlackRock.

Аналитики предполагают, что после одобрения первого биткоин-ETF внимание рынка сместится к агентству, утвердившему подобный инструмент для Ethereum. Крупнейший в мире управляющий активами, BlackRock, уже подал заявку на запуск подобного ETF.

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Также стоит отметить, что ожидаемая активация обновления Cancun в первом полугодии 2024 года вероятно поддержит рост цен на ETH, поскольку апгрейд направлен на увеличение масштабируемости блокчейна и снижение комиссий за газ.