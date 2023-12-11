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Разработчики ончейн-платформы для исполнения Brahma, привлекли $2,5 млн инвестиций
Консоль Brahma предоставляет уникальные возможности для менеджеров активов, DAO и конечных пользователей, позволяя им делегировать и автоматизировать операции в сети.

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Разработчики институциональной ончейн-платформы Brahma успешно привлекли инвестиции в размере $2,5 миллиона от таких компаний, как Greenfield, Framework, Safe Foundation, Maven11 и Bitscale. Этот финансовый инъекционный импульс стал возможным благодаря объявленному на прошлой неделе запуску продукта.

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Консоль Brahma предоставляет уникальные возможности для менеджеров активов, DAO и конечных пользователей, позволяя им делегировать и автоматизировать операции в сети. Особенности продукта включают в себя контроль доступа с субсчетами, проработанную политику транзакций и модуль автоматизации с триггерами внутри и вне цепочки. Также предоставлен набор инструментов управления газом, маршрутизацией RPC и жизненным циклом переводов.

Руководители Diva Scking объединились с Octant, а Golem Foundation планирует поэтапный переход валидаторов на DVT Diva, выделив до 100 тысяч ETH для стейкинга Diva, оцененного в $220 миллионов. Этот шаг является логичным развитием инициативы Diva Stting, поддержанной Enzyme Finance, с более чем 18 000 stETH (около $40 миллионов).

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Разработчики протокола Connext объявили о предстоящем обновлении сети Bacco, запланированном на 14 декабря 2023 года. Этот апдейт, результат тщательного тестирования командой Proxima Labs и Wonderland, направлен на модернизацию протокола Connext. Он снизит эксплуатационные расходы на поддержку новых блокчейнов на 90% и откроет путь для 20 новых цепочек и L2 на базе Connext.

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