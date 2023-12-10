Редакция Crypto.ru решила узнать у экспертов, что произойдет с курсом криптовалюты биткоин (BTC) к началу нового года

Редакция портала Crypto.ru провела анализ экспертных мнений относительно перспектив курса биткоина (BTC) на пороге 2024 года. Различные аналитики данной сферы высказали свои прогнозы, принимая во внимание динамику рынка за последние два месяца. Антон Торопцев, региональный директор CommEX по РФ и СНГ, высказал свое мнение на этот счет.

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По мнению Торопцева, декабрь 2023 года обещает сохранение положительной тенденции на крипторынке. Он предвидит, что курс биткоина, к 1 января 2024 года, может колебаться в диапазоне от $45 000 до $48 000. Эксперт предложил рассмотреть несколько возможных сценариев.

Оптимистичный сценарий предполагает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердит запуск биткоин-ETF до конца текущего года. Это, согласно Торопцеву, способствует росту стоимости биткоина и началу нового цикла бычьего рынка, который приобретет устойчивость. Кроме того, он ожидает увеличение стоимости в преддверии халвинга.

Умеренно оптимистичный сценарий предполагает, что инвесторы получат положительное решение от SEC по биткоин-ETF в начале 2024 года (с 5 по 10 января), при рассмотрении заявки ARK Invest. В случае одобрения, биткоин также выиграет в цене. Однако, в случае отказа, рынок может столкнуться с коррекцией, и курс BTC вернется в диапазон $41 000 - $43 000.

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Пессимистичный сценарий предполагает, что SEC объявит отказ в запуске ETF BTC до конца декабря. Это может подорвать уверенность криптоинвесторов и замедлить рост цен. Тем не менее, ожидание халвинга может поддержать курс BTC, не допустив его падение до уровней начала осени 2023 года. В этом случае возможно возвращение стоимости котировок к уровню $41 000 и "локальное снижение ниже $40 000".