Дэвид Шварц, технический директор Ripple, недавно поделился историей личных инвестиций, вызвавшая в сообществе XRP мнение, что история Шварца — это тонкий сигнал не продавать XRP слишком рано





Технический директор Ripple, Дэвид Шварц, поделился своим опытом инвестирования, рассказав о решении продать 40 000 токенов Ethereum по 1 доллару каждый для установки солнечных батарей в своем доме. Эта история вызвала активные обсуждения в сообществе XRP, многие видят в ней замаскированный сигнал не торопиться с продажей XRP.

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Шварц неоднократно упоминал об упущенных возможностях, также упомянув пример своего отца, который продал криптоактивы и акции Apple перед их ростом. Сообщество разделилось на тех, кто считает его историю советом сохранить XRP, и тех, кто видит в ней рассказ о недвижимостных инвестициях.

Криптоаналитик EGRAG расценил твит Шварца как предостережение от преждевременной продажи XRP, но есть и мнение, что это всего лишь воспоминание о прошлых инвестициях, не несущее скрытого послания. Ситуация становится более актуальной, так как XRP приближается к отметке в $1,00, и некоторые члены сообщества считают, что Шварц выбрал этот момент, чтобы подчеркнуть свою историю.

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Не смотря на разногласия в интерпретации, сам Шварц не подтвердил явно связь своего рассказа с текущей ситуацией XRP, что подчеркивает неопределенность и различные стратегии инвестирования в криптовалюты.