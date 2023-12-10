Несмотря на постоянные усилия правительства Сальвадора по содействию широкому распространению криптовалюты внутри страны, недавний отчет CoinGecko подчеркнул ограниченное число владельцев криптовалют в стране

Несмотря на усилия правительства Сальвадора в содействии криптовалютному расцвету в стране, данные от CoinGecko подчеркивают ограниченное проникновение этой технологии в повседневную жизнь населения.

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Исходя из отчета Triple-A, всего лишь 1,72% жителей Сальвадора, что приблизительно 109 175 человек из 6,36 миллиона, владеют Биткоинами. Кроме того, страна занимает 55-е место в мировом рейтинге внедрения криптовалют.

В контексте активизации усилий правительства по привлечению внутренних инвестиций в криптовалюту, президент Найб Букеле объявил о совокупных инвестициях в Биткоин в размере 131 миллиона долларов США, с чистой прибылью 3,6 миллиона долларов. Этот ход совпадает с его стремлением увеличить привлекательность страны для инвесторов.

1 декабря Букеле оставил пост президента после одобрения Законодательного собрания, предоставив себе отпуск для концентрации на предвыборной кампании в 2024 году.

За время своего первого президентского срока Сальвадор приобрела BTC через национальное казначейство с начальными инвестициями в 10,3 миллиона долларов в сентябре 2021 года. Несмотря на снижение цены Биткоина, Букеле продолжал усреднять инвестиции, и баланс портфеля страны упал до 45 миллионов долларов.

В 2021 году Сальвадор стал первой страной, признавшей Биткоин законным средством платежа. Кроме того, запущена программа "Гражданство за инвестиции", предоставляющая визу на жительство и путь к гражданству за вложение 1 миллиона долларов в Биткоины для 1000 человек.

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Власти Сальвадора стремятся привлечь дополнительные инвестиции через использование Биткоина, что, при успехе, обеспечит дополнительные средства для развития инфраструктуры. Несмотря на успешное использование Биткоина в экономике страны, действия правительства подвергаются критике.