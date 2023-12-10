Биткоин-биржа Binance откроет штаб-квартиру и создаст совет директоров «как можно скорее»





Биржа криптовалют Binance, один из лидеров отрасли, собирается открыть свою штаб-квартиру и создать совет директоров в ближайшее время. Об этом сообщила соосновательница компании, Хе Йи.

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В контексте стремительных изменений в сфере цифровых активов, Йи подчеркнула, что рост прозрачности становится важным направлением. Она призвала пользователей провести собственные исследования, подчеркивая, что это соответствует духу "финансового учреждения", несмотря на косвенную связь с прозрачностью и успехом.

Новый генеральный директор Binance, Ричард Тенг, выразил намерение трансформировать биржу, внедрив традиционную корпоративную структуру с советом директоров и улучшенной финансовой прозрачностью.

Изменения в руководстве произошли 21 ноября, когда Тенг занял пост основателя компании, Чанпэна Чжао (CZ), который ушел в рамках сделки с Минюстом США. Биржа также согласилась уплатить штраф в размере $4,3 млрд.

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Чтобы сохранить свободу до объявления приговора 23 февраля 2024 года, Чанпэн Чжао внес залог в $175 млн. Прокуроры, опасаясь побега, запросили ограничить ему выезд из США, ссылаясь на значительное богатство за границей и ограниченные связи с США. Суд удовлетворил запрос.