Популярный криптоисследователь и репортер из Китая Колин Ву опубликовал очередное сообщение в Твиттере

Известный китайский исследователь криптовалют и репортер, Колин Ву, опубликовал важное сообщение на своей странице в Twitter. Он поделился рассказом Анатолия Яковенко, соучредителя Solana Labs, о том, как он начал свой проект. Шесть лет назад Яковенко, столкнувшись с отсутствием поддержки, месяцами собирал средства для запуска Solana (SOL), проводя более ста презентаций перед венчурными капиталистами.

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Предприниматель, не имея значительной поддержки, активно общался со знакомыми, участвовал в криптовалютных мероприятиях и настойчиво представлял свой проект. Более двух месяцев и сто презентаций потребовалось Яковенко, чтобы получить необходимые $500 тыс. Создатель Solana настаивал на встречах и общении со всеми, кто мог бы помочь.

Однако в 2017 году Яковенко столкнулся с отсутствием интереса венчурных капиталистов к блокчейн-сетям 1-го уровня (L1), считавшимся исчерпанными. Несмотря на это, он смог привлечь венчурные средства, прошедшие сложный путь презентаций и общения.

Согласно данным на 10 декабря 2023 года, Solana (SOL) занимает 6-е место среди криптовалют мира. За последние 24 часа ее стоимость уменьшилась на 6,1%. Тем не менее, криптовалюта сохраняет высокую стоимость, оставаясь на 12,5% выше, чем неделю назад, и на 49,8% дороже, чем месяц назад, торгуясь по цене $71,3.

Общий объем токенов на рынке составляет $30,39 млрд, с дневным объемом сделок в $2,26 млрд.

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Лидером криптовалютного рынка по-прежнему остается биткоин (BTC) с ценой $43 675. Рыночная капитализация виртуального актива достигает $854,35 млрд, а дневные торговые объемы составляют $14,66 млрд. Доля биткоина в индустрии составляет 52,3%. Индекс жадности и страха оценивается в 82 из 100.