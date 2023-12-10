Многочисленные аналитики рынка пытаются предсказать, что будет дальше с курсом биткоина (BTC)

Эксперты рынка внимательно анализируют перспективы курса биткоина (BTC). Оптимисты утверждают, что начался бычий тренд, который будет поддерживать устойчивый рост цифровой валюты. Тем не менее, существует и обратная точка зрения – возможность существенной коррекции стоимости биткоина.

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Региональный директор CommEX по России и СНГ, Антон Торопцев, поделился своим взглядом на возможное снижение котировок биткоина до $30 000 и даже ниже. По его мнению, данная сценарная картина вряд ли реализуется, по крайней мере, в ближайшие 1-3 месяца. Торопцев подчеркнул, что рынок находится под влиянием нескольких факторов.

Макроэкономические события, такие как геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и опасения о рецессии в США, стимулируют инвесторов перераспределять свой капитал в сторону защитных активов. Внутрирыночные факторы, включая халвинг, запланированный на весну 2024 года, и ожидание одобрения биткоин ETF США (SEC), также играют важную роль.

Согласно Торопцеву, при условии, что хотя бы один из этих факторов перестанет оказывать давление на рынок, остальные будут продолжать поддерживать курс биткоина. Он также указал на возможное снижение курса в случае отклонения SEC от одобрения ETF BTC, но при этом подчеркнул, что возврат к уровню $30 000 маловероятен.

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Эксперт подчеркнул, что ожидание халвинга будет продолжать положительно влиять на настроения инвесторов. В случае одобрения биткоин ETF, курс биткоина, напротив, ускорит свой рост. В ближайшие месяцы стоит ожидать продолжения оптимистичных тенденций на крипторынке и умеренного роста цены BTC до уровня $45 000 и выше.