Эксперты аналитического подразделения криптобиржи Binance подготовили отчет об изменении состояния крипторынка, где отметили рост его капитализации на 110% с начала года и на 55% в текущем квартале

Эксперты Binance Research опубликовали отчет, раскрывающий динамику крипторынка. Общая стоимость рынка выросла на 110% с начала текущего года и на 55% за последний квартал. Отмечен завершившийся восьмимесячный нисходящий тренд в объемах торгов NFT, который увеличался на 200% в ноябре. Блокчейн биткоина стал лидером, опередив Ethereum на 27 млн долларов.

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Ethereum показывает более скромные результаты по сравнению с альтернативными протоколами первого уровня для смарт-контрактов. Особо выделяется опережающий рост сети Solana, замеченный аналитиками Binance Research.

Несмотря на банкротство FTX в прошлом году, затрагившее Solana, проект продолжил развиваться. Капитализация токена SOL выросла на 56% в ноябре текущего года. В 2022 году Solana столкнулась с тремя серьезными сбоями, в то время как в текущем году зафиксирован только один инцидент.

Ожидается улучшение ситуации после выхода независимого клиента-валидатора Firedancer. Заблокированная стоимость проектов DeFi на Solana выросла на 57% за месяц, поддерживаемая эйрдропами от Pyth Network, Jupiter Exchange и Jito Network. MarginFi и Kamino Finance также запустили программы вознаграждения.

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Аналитики VanEck предсказали, что Solana займет третье место по рыночной капитализации блокчейнов. На текущий момент SOL занимает шестую позицию в рейтинге, торгуясь на Binance за $73,35, с приростом в 15% за сутки.